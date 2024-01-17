وزير المالية السعودي يؤكد على أهمية مساعدة الدول الإفريقية في سداد الديون

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، على أهمية تقديم العون للدول الأفريقية التي تعاني مشكلات الديون، وفق ماذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

أوضح أنه «يجب أن نأخذ على عاتقنا المسؤولية ونقدم الدعم لها، وللبنوك دور في مساعدتها بهذا الصدد» وذلك للإسهام في إعادة إصلاح بنية هذه الدول.

وذكر الوزير أن هناك أهمية للاستثمارات للدول ذات الدخل المنخفض لبناء مرونة اقتصادية متكاملة وتعزيز إنتاجيتها من خلال خلق فرص العمل للشباب.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان في جلسة حوارية بعنوان «المرونة... مفهومها وسبل تحقيقها»، خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في مدينة دافوس السويسرية.



وأوضح الجدعان أن الدول الأفريقية تواجه مشكلة أيضاً بأنها تولّد أكثر من 3 ملايين منصب عمل، لافتاً إلى وجود الكثير من الدول الأخرى التي ليست لها قوة عاملة كافية وهذه فرصة للاستفادة من العاملين في أفريقيا.

