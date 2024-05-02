تشكيل مودرن فيوتشر أمام طلائع الجيش بالدوري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش بالدوري.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
دفاع: باسم علي ، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم
وسط: غنام محمد ، ايموراني حساني ، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل
هجوم: محمد فاروق
ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، كجالي درامي، علي ياسر، محمد صادق ، محمود شعبان ، محمد ربيعة ، ايبا ، عمرو السيسي ، خالد رضا
ويستضيف في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد السلام فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من دوري نايل.