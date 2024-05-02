البيت الأبيض: افتتاح رصيف غزة خلال أيام

قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الخميس إن الرصيف البحري الذي أقامه الجيش الأمريكي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيفتح خلال أيام رغم سوء الأحوال الجوية الذي يعرقل الاستعدادات.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي: "كنا نأمل في غضون أيام، وأعتقد أن هذا لا يزال أملا"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وكشف مسؤول دفاعي أمريكي ومصدر مطلع لوكالة رويترز، نهاية أبريل الماضي عن التكلفة التقديرية للجيش الأمريكي لبناء رصيف قبالة غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنها ارتفعت إلى 320 مليون دولار أمريكي.

وقالت وكالة رويترز إن هذا الرقم، الذي لم يتم الإعلان عنه سابقًا، يوضح الحجم الهائل لجهود البناء التي قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تشمل حوالي 1000 من أفراد الخدمة الأمريكية، معظمهم من الجيش والبحرية.

ومع ذلك، فقد تضاعفت التكلفة تقريبًا عن التقديرات الأولية في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وقال السناتور روجر ويكر أكبر عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ التي يقودها الديمقراطيون لرويترز عندما سئل عن التكاليف "التكلفة لم ترتفع فحسب، لقد تضاعفت".

وأضاف "أن هذا الجهد الخطير ذو الفائدة الهامشية سيكلف الآن دافعي الضرائب الأمريكيين ما لا يقل عن 320 مليون دولار أمريكي لتشغيل الرصيف لمدة 90 يومًا فقط."