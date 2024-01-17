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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المغرب: فوزنا على ليبيا مستحق.. وأمم إفريقيا لليد قوية للغاية

أرشيفية
أرشيفية

أبدى محمد عبدالسلام مدرب منتخب المغرب لكرة اليد، سعادته بعد الفوز على ليبيا بنتيجة 30 / 25 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 الي 27 من الشهر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال عبدالسلام:" أن منتخب المغرب يستحق الفوز رغم قوة المباراة مشيرا إلى أن بطولة الأمم الإفريقية قوية وتضم عددا من المنتخبات صاحبة المستويات المميزة والمنافسة بها ستكون صعبة" .

وأضاف:"أنه نه يسعى إلى تصدر المجموعة الثالثة بتحقيق الفوز في المباريات المقبلة بدور المجموعات أمام الجزائر والجابون".

وتمكن المنتخب المغربي من تحقيق فوز مستحق نتيجة الأداء المميز لعدد من لاعبيه وعلى رأسهم محمد بن طالب ومحمد عزني ويونس الوالدي .

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب المغربي صدارة المجموعة الثالثة بالتقاسم مع الجزائر والذي تمكن من الفوز على الجابون اليوم .

ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم كلا من الجزائر وليبيا والجابون.\

مشاركة 16 منتخبًا

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

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