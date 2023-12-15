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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الناشئين يواصل الانتصارات ببطولة إفريقيا للطائرة بفوز جديد على المغرب

صدى البلد

فاز المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة، على نظيره المغرب بنتيجة 3-0 في ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر 2023.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
13-25

9-25

10-25

وتقام  مباراة ليبيا وتونس، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر المقبلة، في السادسة من مساء غد السبت أمام منتخب ليبيا في ختام الدور التمهيدي ويحتاج الفراعنة للفوز من أجل الصعود لدور نصف النهائي متصدرًا ويواجه المنتخب صاحب المركز الرابع.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في اللقاء الافتتاحي أمام تونس، بنتيجة 3-0، كما نجح في الفوز على الكاميرون بالنتيجة ذاتها في ثاني المباريات، ليضمن بذلك تواجده ضمن المراكز الأولى الأربعة وبالتالي يضمن تأهله إلى نصف النهائي، ويتبقى فقط حسم الترتيب.

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

يذكر أن نظام البطولة تقام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمس يصعد أول 4 فرق للدور نصف النهائي حيث يواجه الأول صاحب المركز الرابع، وفي نصف النهائي الآخر يتواجه أصحاب المركزين الثاني والثالث.

ويتأهل من البطولة صاحبي المركز الأول و الثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

وتضم بعثة مصر كلًا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلًا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.

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