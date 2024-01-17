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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة السعيد: الجيش الإسرائيلي منقسم ويطالب الحكومة بوضع هدف للعمليات في غزة

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن إسرائيل منقسمة على ذاتها، فهناك أكثر من تيار ورؤية فيما يتعلق بالمشهد وإدارته، إذ أن هناك حكومة بتشكيل هو الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، وحتى هذه الحكومة من داخلها أكثر من توجه وتيار، كما أن هناك ما يتعلق بالمؤيدين لهذا التيار في الشارع والمعارضين وهم كتلة كبيرة للغاية، بجانب أسر المحتجزين والأسرى الذين تحولوا خلال الشهور الماضية إلى جماعة ضغط قوية.

وأضاف "السعيد" خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي نفسه أصبح منقسما على نفسه، فهناك تقارير لبعض قيادات الجيش الإسرائيلي تطالب الحكومة بهدف سياسي واضح لإدارة العملية العسكرية، فبدون هدف سياسي واضح بمثابة تضييع للوقت وإهدار كل ما يقوم به الجيش في قطاع غزة.

 

 3 أهداف مستحيلة

وأشار إلى أن الهدف السياسي الموضوع من قبل الحكومة الإسرائيلية هو هدف سياسي مستحيل، كما أنه لا يوجد هدف سياسي واحد لها، فهناك 3 أطروحات أساسية لأهداف الحرب في غزة، لافتا أن أطروحة "نتنياهو" تتمثل في القضاء على حماس وغزة منزوعة السلاح وإقناع الفلسطينيين بتبني ثقافة غير معادية لليهود، وهي 3 أهداف مستحيلة في واقع الحال.

أسامة السعيد إسرائيل المحتجزين الأسرى الجيش الإسرائيلي

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