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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مكاسب محدودة للنفط بعد توقعات أوبك لنمو الطلب والطقس البارد في أميركا

صدى البلد

حققت أسعار النفط مكاسباً محدودة، الخميس، عقب توقعات أوبك بنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً إلى 78.16 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتاً إلى 72.90 دولار.

وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يومياً إلى 106.21 مليون برميل يومياً في 2025. 

وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يومياً، وهي توقعات تتوافق مع تلك التي أصدرتها الشهر الماضي.

وتسبب انخفاض الحرارة في ولاية نورث داكوتا إلى ما دون الصفر تسببت في تراجع إنتاج النفط هناك بما يتراوح بين 650 ألف إلى 700 ألف برميل يومياً، أي أقل من نصف الإنتاج المعتاد. ونورث داكوتا من أكبر الولايات الأميركية المنتجة للنفط.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط في وقت لاحق ‬الخميس. 

ووفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الأربعاء، ارتفعت مخزونات الخام المحلية الأسبوع الماضي 480 ألف برميل.

وفي تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في "وضع مريح ومتوازن" هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب

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