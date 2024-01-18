110 ملايين دولار قرض من البنك الدولي لاستكمال المشروع القومي للصوامع الحقلية

كشف رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين شريف باسيلي، أنه تم الحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة 110 ملايين دولار، بهدف استكمال المشروع القومي للصوامع الحقلية.



وقال باسيلي - في تصريحات اليوم /الخميس/ - إن قيمة القرض ستوجه بالكامل لشراء المعدات والآلات الخاصة بالصوامع الحقلية، والتي يستلزم شراؤها بالدولار "مكون دولاري".



وأضاف أن المشروع القومي للصوامع الحقلية يستهدف إقامة 60 صومعة جديدة على مستوى الجمهورية، تم حتى الآن إنشاء 6 منها، وجار العمل في باقي المواقع المستهدفة.



وأوضح باسيلي، أنه تم الانتهاء من ميكنة 22 صومعة على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الأولى من منظومة ميكنة الصوامع وربطها إلكترونيا بشبكة معلوماتية موحدة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التشغيل التجريبي لها قبل بدء موسم حصاد القمح المحلي 2024.