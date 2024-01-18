عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا في أمم أفريقيا الليلة

صدى البلد

يشهد تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا، المحدد له العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب فيليكس بواني، بالجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا المقامة بكوت ديفوار، تغييرات في بعض المراكز عن التشكيل الذي خاض مباراة موزمبيق بالجولة الأولى، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

يأتي هذا بعد تعادل منتخب مصر في الجولة الأولى مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، ويسعى المنتخب لتحقيق الانتصار في المباراة القادمة لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي.

وفقًا لمصادر داخل منتخب مصر، يعتزم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا إحداث تغييرات في تشكيلة منتخب مصر، حيث يفكر في إدخال أحمد فتوح في الجهة اليسرى بدلاً من محمد حمدي، ومنح الفرصة لعمر كمال في الجهة اليمنى بدلاً من محمد هاني.

وفقًا للمصدر، يُرجح أن يكون عمر مرموش خيارًا محتملاً في مركز الجناح الأيسر، خلفًا لمحمود تريزيجيه، مع احتمالية أن يحل مروان عطية محل محمد النني في وسط الملعب ويُشير ذلك إلى أنه سيتم تحديد القرار النهائي خلال التدريبات الأخيرة قبل مباراة منتخب مصر مع غانا في بطولة أمم أفريقيا 2023.

تنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا حصريًا في الشرق الأوسط عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، ومن ضمنها مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا.

وتنقل مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا عبر شاشة قناتي بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و "beIN SPORTS HD 2 MAX".

تردد قناة بي ان سبورت 1 على نايل سات

تردد القناة: 11013.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ:3/2.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

القمر الصناعي: سهيل سات.

أحمد فتوح البرتغالي روي فيتوريا بطولة أمم إفريقيا أمم أفريقيا تريزيجيه تشكيل منتخب مصر المتوقع تشكيل منتخب مصر تعادل منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

ترشيحاتنا

إعلامية شهيرة: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هيرجعوا لبعض

مصر ومالطا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

تحرك عاجل من النواب حول تسريب امتحانات الإعدادية

الداخلية تعلن القبض على مستريح السيارات في الجيزة

3 عمال يحولون ورشة بمنزلهم لمصنع سلاح في سوهاج

وزير الخارجية الروسي يعرض وساطة موسكو لحل الصراع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

فنانة مشهورة السبب.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب انفصالها عن أحمد العوضي |فيديوجراف

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ