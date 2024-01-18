4 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا في أمم أفريقيا الليلة

يشهد تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا، المحدد له العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب فيليكس بواني، بالجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا المقامة بكوت ديفوار، تغييرات في بعض المراكز عن التشكيل الذي خاض مباراة موزمبيق بالجولة الأولى، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

يأتي هذا بعد تعادل منتخب مصر في الجولة الأولى مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، ويسعى المنتخب لتحقيق الانتصار في المباراة القادمة لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي.

وفقًا لمصادر داخل منتخب مصر، يعتزم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا إحداث تغييرات في تشكيلة منتخب مصر، حيث يفكر في إدخال أحمد فتوح في الجهة اليسرى بدلاً من محمد حمدي، ومنح الفرصة لعمر كمال في الجهة اليمنى بدلاً من محمد هاني.

وفقًا للمصدر، يُرجح أن يكون عمر مرموش خيارًا محتملاً في مركز الجناح الأيسر، خلفًا لمحمود تريزيجيه، مع احتمالية أن يحل مروان عطية محل محمد النني في وسط الملعب ويُشير ذلك إلى أنه سيتم تحديد القرار النهائي خلال التدريبات الأخيرة قبل مباراة منتخب مصر مع غانا في بطولة أمم أفريقيا 2023.

تنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا حصريًا في الشرق الأوسط عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، ومن ضمنها مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا.

وتنقل مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا عبر شاشة قناتي بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و "beIN SPORTS HD 2 MAX".

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