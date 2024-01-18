برلماني: توجيهات السيسي بتعزيز الاستثمارات الزراعية في أفريقيا تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي

قال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية الزراعية في قارة القارة الأفريقية، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للقارة السمراء.

وأوضح سلطان ، أن مصر تمتلك الكثير من المقومات والخبرات اللازمة في مجال الاستثمار الزراعي التي تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على التنمية البشرية ، مؤكدا أن الرئيس السيسي يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بين كافة دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات وتحويلها لقارة منتجة بدلا من مستوردة.

وأشار سلطان ، إلى أن مصر تمتلك رؤى وخطط استراتيجية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من موارد القارة السمراء مما يحقق فوائد متبادلة لجميع الأطراف المعنية.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تعزيز الاستثمار الزراعي سيسهم في دعم آليات التكامل الإقليمى، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الأدوات القارية وتحقيق الأمن الغذائي لكافة دول القارة.

يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية فى دول القارة الأفريقية فى العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعى، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعى، مشددًا على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصرى لريادة تنفيذ مشروعات التعاون فى هذا الصدد.

