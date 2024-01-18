مديرية العمل بالإسماعيلية: تسليم منح وإعانات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة

قال مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية حسن رداد إنه تم تسليم منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة من المسجلين بقواعد البيانات الخاصة بالمديرية.



وأضاف مدير المديرية - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الخميس/ - أنه تم تسليم هذه المنح للعمالة غير المنتظمة التي شملتهم مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي يتم توفرها دوريًا على مدار العام، وفي المناسبات والأعياد؛ لرعايتهم وأسرهم ضد مخاطر العمل اليومية التي يتعرضون لها خلال عملهم في المواقع المختلفة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة بكافة قطاعات العمل.



وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء جهود المديرية المستمرة من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة بها، وأجهزتها التابعة في حصر وتسجيل تلك الفئة وشمولها بمظلة الحماية بمواقع العمل المختلفة وتقديم افضل الخدمات الممكنة لها



وتابع أن ذلك يأتي أيضًا تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، واستهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أوصحية وحماية أسر أي عامل قد يتعرض للإصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل.

وأكد أن وزير العمل يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة في الحصول على مستحقاتها.



يذكر أن وزير العمل كان قد أصدر قرارًا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشرافه المباشر، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات.

