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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مفاجأة في التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام غانا.. وتحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الإثنين والثلاثاء

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

 

توقعات بـ4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا وكهربا في الصورة


أكد الكابتن عصام مرعي نجم نادي الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، أن الجميع مطالب بالوقوف بجانب المنتخب المصري، موضحًا أن التعادل في أول مباراة ليست نهاية الكون، ولكن على الجماهير عدم توصيل ما يحدث لـ حالة احباط.

رياح وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس يومي الاثنين والثلاثاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم، الخميس، هناك مزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، عن أمس، الأربعاء.

 

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 18-1-2024

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 18-1-2024.
 

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 30  جنيهًا للكيلو

البطاطس 12 جنيها للكيلو

الخيار 12  جنيها

الباذنجان 6 جنيهات

 

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

كشف الناقد الفني إيهاب عبد العزيز سبباً مفاجئاً وراء انفصال وطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، موضحًا أن السر في مسلسل ضرب نار.

 

شمس البارودي تكشف سبب اعتزال حسن يوسف
 

أكدت الإعلامية نهاد سمير، أن هناك شائعة انتشرت خلال الفترة الأخيرة بسبب اعتزال الفنان حسن يوسف الفن، والبعض قال إن الاعتزال بسبب مرضه.
 

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 -1-2024 في آخر تحديث

قدمت الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 18 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
 

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 18 يناير 2024

استعرضت الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 18 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

إيران: صواريخ باكستان أصابت قرية حدودية و3 نساء و4 أطفال راحوا ضحيتها
 

أعلنت إيران بأن عدة صواريخ أطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في مقاطعة سيستان وبلوشستان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
 

طارق فهمي: أتوقع أن يكون هناك قضايا أخرى تلاحق إسرائيل بالأمم المتحدة|فيديو
 

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل أول مرة تمثل أماما محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنه يتوقع أن يكون هناك قضايا أخرى تلاحق إسرائيل في الامم المتحدة.

وأضاف طارق فهمي خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي انشأت بقرار، وهو قرار 181، الصادر لعام 1947،  و الذي يتضمن إعلان دولتين على الأرض الدولة اليهودية "إسرائيل"، و دولة عربية لم تنشأ.

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