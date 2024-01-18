توقعات بـ4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا وكهربا في الصورة

أكد الكابتن عصام مرعي نجم نادي الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، أن الجميع مطالب بالوقوف بجانب المنتخب المصري، موضحًا أن التعادل في أول مباراة ليست نهاية الكون، ولكن على الجماهير عدم توصيل ما يحدث لـ حالة احباط.

وأضاف نجم نادي الزمالك الأسبق، خلال حواره على قناة دي إم سي، أن الهجوم شديد عبر السوشيال ميديا، وعلى لاعب المنتخب المصري، العمل على إسعاد الجماهير، وأن محمد صلاح قائد المنتخب المصري عليه دور كبير خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن المدير الفني لـ المنتخب، سيقوم بتعديل تشكيلة المباراة، من أجل مباراة اليوم، وأن المدير الفني يستمع لـ الرأي العام، وأن الهدف في النهاية المصلحة العامة.

ولفت إلى أنه يتوقع الدفع بـ مروان عطية وأحمد فتوح وعمر كمال، وإمام عاشور، وأن كهربا يجب أن يكون في الصورة بدلا من أحمد حسن كوكا بجوار مصطفى محمد، وأنه يتوقع عدم الدفع بـ محمد النني في بداية المباراة.

وأوضح أن أحمد حجازي مدافع قوي، ولكن بعد الإصابة تراجع مستواه، كثيرًا، ولكن بشكل عام سيكون هناك 4 تغييرات في المنتخب وتحديًا “ مروان عطية وأحمد فتوح و عمر كمال، وإمام عاشور”.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" إمام عاشور: ماتش غانا له "سيستم" معين.. واسم محمد صلاح لوحده كفاية".



وجاء في التقرير أن مجموعة مصر ببطولة أمم أفريقيا، ليست بالسهلة، وجميع المباريات صعبة، وأن مباراة غانا له نظام مختلف، وأن الجميع مستعد لهذه المباراة الصعبة.



ولفت إلى أن المباراة واللاعب أمام غانا تكون صعبة، ومنتخب غانا يمتلك نجوم كبار، وانه يحب اللاعب أمام النجوم الكبار.



وأكد أن منتخب مصر به نجم كبير أسمه محمد صلاح، وأن اسم صلاح لوحده كفاية.



موعد ومعلق مباراة مصر وغانا اليوم في كأس الأمم الإفريقية

تُذاع المباراة اليوم الخميس عبر قناة بي إن سبورتس afcon، وسيكون المعلق علي محمد علي هو المعلق الرسمي لهذه المباراة. يسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول في كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.