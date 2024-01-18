إمام عاشور يفجر مفاجأة عن مباراة مصر وغانا .. فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" إمام عاشور: ماتش غانا له "سيستم" معين.. واسم محمد صلاح لوحده كفاية".



وجاء في التقرير أن مجموعة مصر ببطولة أمم أفريقيا، ليست بالسهلة، وجميع المباريات صعبة، وأن مباراة غانا له نظام مختلف، وأن الجميع مستعد لهذه المباراة الصعبة.



ولفت إلى أن المباراة واللاعب أمام غانا تكون صعبة، ومنتخب غانا يمتلك نجوم كبار، وانه يحب اللاعب أمام النجوم الكبار.



وأكد أن منتخب مصر به نجم كبير أسمه محمد صلاح، وأن اسم صلاح لوحده كفاية.



موعد ومعلق مباراة مصر وغانا اليوم في كأس الأمم الإفريقية

تُذاع المباراة اليوم الخميس عبر قناة بي إن سبورتس afcon، وسيكون المعلق علي محمد علي هو المعلق الرسمي لهذه المباراة. يسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول في كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.