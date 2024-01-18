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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمام عاشور يفجر مفاجأة عن مباراة مصر وغانا .. فيديو

إمام عاشور
إمام عاشور

 عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" إمام عاشور: ماتش غانا له "سيستم" معين.. واسم محمد صلاح لوحده كفاية".

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شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

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حاجة نفسية.. تعليق مثير لنجم منتخب مصر السابق بشأن إمام عاشور


وجاء في التقرير أن مجموعة مصر ببطولة أمم أفريقيا، ليست بالسهلة، وجميع المباريات صعبة، وأن مباراة غانا له نظام مختلف، وأن الجميع مستعد لهذه المباراة الصعبة.


ولفت إلى أن المباراة واللاعب أمام غانا تكون صعبة، ومنتخب غانا يمتلك نجوم كبار، وانه يحب اللاعب أمام النجوم الكبار.


وأكد أن منتخب مصر به نجم كبير أسمه محمد صلاح، وأن اسم صلاح لوحده كفاية.
 

موعد ومعلق مباراة مصر وغانا اليوم في كأس الأمم الإفريقية

تُذاع المباراة  اليوم الخميس عبر قناة بي إن سبورتس afcon، وسيكون المعلق علي محمد علي هو المعلق الرسمي لهذه المباراة. يسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول في كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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