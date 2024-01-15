حاجة نفسية.. تعليق مثير لنجم منتخب مصر السابق بشأن إمام عاشور

علق حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق ، علي تراجع أداء إمام عاشور مع منتخب مصر.

وقال عبد ربه خلال برنامج الكابتن مع أحمد حسن :" محتاج مدرب يتعامل معاه نفسيًا ، إمام من أفضل اللاعبين في خط الوسط والمدرب اللي عنده لاعب بإمكانيات إمام عاشور لازم المدرب يحتويه ويكسبه .



ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق



أقيمت المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولىللمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدورهإحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.