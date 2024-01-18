حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة لإزالة التعديات بالوحدة المحلية بصفط زريق وأسفرت الحملة عن ازالة ( ٤ ) أعمدة خرسانية زيادة عن الترخيص الممنوح للمبنى لدور خدمات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

و قامت رئاسة مركز مدينة ابوحماد بإزالة الإعلانات غير المرخصة بالمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفي حي أول الزقازيق تم رفع الاشغالات وإلزام اصحاب المحال بالافتراش داخل محلاتهم وعدم التعدى على الرصيف وحرم الطريق بشارع فاروق وميدان عرابى وشارع لوممبو لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.

وفي مركز ومدينة فاقوس تم شن حملة مكبرة لرفع الاشغالات بعدد من شوارع المدينة لفتح الشوارع وتوسعتها أمام حركة المواطنين والسيارات ولإعادة الانضباط للشارع ولتحقيق السيولة المرورية وخفض الازدحام والتكدس.