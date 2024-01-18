عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

كشف الناقد الفني إيهاب عبد العزيز سبباً مفاجئاً وراء انفصال وطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، موضحًا أن السر في مسلسل ضرب نار.

txt

بعد انفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي.. هل الطلاق في رجب حرام؟.. انتبه

txt

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي.. أزهري يحسم حقيقة وقوع التنبؤ بالأحداث


وقال الناقد الفني إيهاب عبد العزيز في لقائه ببرنامج صباح البلد، مع الإعلامية نهاد سمير على قناة صدى البلد: «مسلسل ضرب نار اسمه محير لا يعبر عن بطل العمل أو البطلة، ويقال إنه كانت هناك مشاكل في الكواليس».


وتابع: «قد تكون الروح بينهما في المسلسل لم تكن قوية لذلك لم ينجح العمل، مثل نجاح مسلسل اللي مالوش كبير».


وعلى الجانب الآخر، تحدث الناقد إيهاب عبد العزيز عن أفلام 2024، مشيدًا بفيلم الحريفة وأوضح أنه لم يتوقع نجاحه الكبير، مضيفًا: «أول بطل في فيلم الحريفة هو الورق والمؤلف قدم لوحة وحدوتة واحترم الورق، والشباب حريفة في الفيلم وحريفة في التمثيل».


واستكمل: «الفيلم به روح حلوة بين أبطاله وذلك ما ظهر على الشاشة، والفيلم هيكسر الـ 10 ملايين جنيه رغم أن ميزانيته قليلة جدًا ومتوقع يوصل 15 مليوناً ورقم واحد في الإيرادات اليومية».


وتحدث الناقد الفني عن ظهور كزبرة وتجربته بالتمثيل في فيلم الحريفة، قائلًا: «انتقد ظهور كروان مشاكل في مسلسل بطن الحوت ولكن كزبرة فاجأني بتمثيله ودمه خفيف ولديه قبول كممثل ومنذ 3 سنوات نصحته أن يتجه للتمثيل».


واختتم الناقد إيهاب عبد العزيز: «نفسي ميغنيش مش بحب صوته، ولست من هواة المهرجانات، وأنصح كزبرة بالتركيز على التمثيل أما أحمد غزي في فيلم الحريفة ممثل هايل بيخطف الكاميرا»، وأكد أن ياسمين صبري لا تستحق أن تقدم بطولة مطلقة وكممثلة ليس لها جماهيرية.
 

 

ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى مسلسل ضرب نار ضرب نار صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

ترشيحاتنا

غضب بين جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار ضد قوات الاحتياط

إعلامية شهيرة: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هيرجعوا لبعض

مصر ومالطا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

تحرك عاجل من النواب حول تسريب امتحانات الإعدادية

الداخلية تعلن القبض على مستريح السيارات في الجيزة

3 عمال يحولون ورشة بمنزلهم لمصنع سلاح في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

فنانة مشهورة السبب.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب انفصالها عن أحمد العوضي |فيديوجراف

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ