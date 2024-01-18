مدرب تنزانيا يفتح النار على منتخب المغرب باتهامات خطيرة .. تفاصيل

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تصريحات مدرب تنزانيا بشأن نظيره المغرب.

وكتب: “عادل عمروش مدرب تنزانيا الجرائري الجنسية صرح بان فوزي لقح رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس الكاف متحكم في تحديد مواعيد مباريات المغرب وهو الذي يختار حكام مباريات منتخب المغرب في بطولة الامم الافريقية وهو الذي يختار حكام الاندية المغربية في مسابقات الكاف ، مما يخل بعدالة المنافسة”.

نجح منتخب المغرب في الفوز على منتخب تنزانيا، بثلاثية نظيفة، خلال مباراتهما التي أقيمت، على ملعب "لاورينت بوكو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

جاء هدف المغرب الأول عن طريق رامون سايس بالدقيقة 30 من عمر اللقاء من متابعة جيدة لكرة ثابتة سددها في المرمى بكل سهولة، وسجل الثاني عز الدين أوناحي في الدقيقة 77، واختتم الأهداف يوسف النصيري في الدقيقة 80 من عمر اللقاء لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.

بتلك النتيجة حصل منتخب المغرب على اول ثلاث نقاط في البطولة ليتصدر المجموعة.