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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: تواصل مستمر بين عمان وأنقرة بشأن حرب غزة

غزة
غزة

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الأردني ونظيره التركي تم التأكيد فيه على المبادئ الثابتة التي يسعى لها الأردن منذ أزمة 7 أكتوبر، وهي منع التهجير وعودة الغزيين إلى أراضيهم بأمان.

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وأضافت وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تحدث عن أن السردية الإسرائيلية أصبحت واضحة ومستندة على ادعاءات كاذبة حول محاولة حماية أمنها وما هي إلا ادعاءات، وهناك استهداف للمدنيين والمناطق الآمنة لأهالي غزة

وتابعت أن هناك توافق وحشد دولي بما يخص أن يكون هناك حل دولتين إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلي يرفض الععودة إلى المفاوضات وعدم العودة إلى الحلول السياسية

واستطردت أن وزير الخارجية الأردني أكد أن هناك تواصل مستمر مع الجانب التركي من أجل إيجاد حلول حول ما يحدث في قطاع غزة، وتحدث الصفدي عن العراقيل التي تقوم بها إسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

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