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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 في غزة

الصحفيين في غزة
الصحفيين في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 119 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد استشهاد الصحفي وائل رجب أبو فنونة مدير عام قناة القدس اليوم الفضائية بسبب قصف إسرائيلي في غزة.

وفي وقت سابق، أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية نداء متجددا ومؤكدا لحماية الصحفيين في غزة، مطالبة بالوقف الفوري لما وصفته بـ "عمليات قتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي".

أكد شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، على الحاجة الملحة لمعالجة الوضع، قائلاً: "بعد 100 يوم من القتال، يجب أن يخضع سجل إسرائيل الطويل الأمد في الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين للتدقيق العام من خلال السماح لوسائل الإعلام الدولية والمحققين الدوليين "الوصول غير الخاضع للرقابة إلى غزة. إن قتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي يجب أن يتوقف الآن".

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