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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: زيادة نسبة التدخين في إسرائيل بسبب حرب غزة

صدى البلد

أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية الجديد أن 150 دولة نجحت في الحد من التدخين واستخدام التبغ. 

وحققت البرازيل انخفاضاً نسبياً بنسبة 35% منذ عام 2010، وهولندا على وشك الوصول إلى 30%. 

وهناك انخفاض كبير في عدد المدخنين في جميع أنحاء العالم، باستثناء إسرائيل، وفقا لدراسة جديدة لمنظمة الصحة العالمية، وفق تقرير نشرته صحيفة “جيروزليم بوست” الإسرائيلية.

هناك 1.25 مليار شخص بالغ يدخن في العالم، وفقاً لأحدث التقديرات الواردة في تقرير اتجاهات التبغ الصادر عن منظمة الصحة العالمية. 

وحاليا، يستهلك واحد من كل خمسة بالغين التبغ مقارنة بواحد من كل ثلاثة في عام 2000.

لكن معدل التدخين في إسرائيل- حيث لا يتم احتساب استخدام السجائر الإلكترونية من قبل المراهقين والأطفال- يبدو أنه يخالف هذا الاتجاه بسبب الصدمة واليأس بسبب الحرب في غزة، وفق تبرير الصحيفة العبرية. 

وذكرت الصحيفة أن أكثر من 8000 إسرائيلي يموت بسبب التدخين، بما في ذلك حوالي 2000 بسبب التدخين السلبي، كل عام، وهذا الرقم أكبر بكثير من ضحايا حوادث الطرق.

ولم تقم وزارة الصحة الإسرائيلية بإجراء دراسة جديدة منذ عدة سنوات منذ أن زعمت أن 20% من الإسرائيليين بعمر 21 سنة وما فوق يدخنون.

وأفاد خبراء الصحة العامة بأن العديد من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي غير المدخنين قد لجأو إلى التدخين، وأن أعدادًا كبيرة من الشباب الذين يشعرون بالملل والصدمة والذين تركوا منازلهم من الشمال والجنوب بدأوا في التدخين وشرب الكحول.

وتحدثت الحكومة الإسرائيلية عن زيادة الضرائب على التبغ - ليس لأسباب صحية ولكن لزيادة الدخل، حيث تعاني دولة الاحتلال من عجز حاد بسبب الحرب.

جيروزليم بوست التدخين إسرائيل غزة التبغ

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