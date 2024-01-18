مش هنبطل تشجيع.. الكأس هدفنا| فيديو تحفيزي للمنتخب المصري قبل لقاء غانا

على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري فيديو تحفيزيًا للاعبي المنتخب المصري قبل مواجهتهم مع منتخب غانا في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار. يأتي الفيديو بعنوان "مش هنبطل تشجيع.. الكأس هدفنا" بهدف تحفيز الجماهير لدعم المنتخب الوطني في رحلتهم نحو الفوز وتحقيق الأهداف في البطولة.

المنتخب المصري يستعد للصدام القوي أمام نظيره الغاني في لقاء يُنتظر بشغف على ملعب فيليكس بواني، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار حتى 11 فبراير.

مصر وغانا

مواجهة منتخب مصر ونظيره الغاني في كأس أمم إفريقيا 2023 تحمل أرقاماً تاريخية مثيرة:

ستكون هذه المباراة الخامسة بين مصر وغانا في تاريخ كأس أمم إفريقيا، حيث سبق لهما أن التقيا 3 مرات في دور المجموعات (فوز لكل منهما وتعادل) ومرة واحدة في النهائي عام 2010، الذي ابتسمت فيه مصر بالفوز 1-0.

مصر فازت في آخر مباراتين أمام غانا في كأس أمم إفريقيا (2010 و2017) بنتيجة 1-0 في كل منهما.

المواجهات السابقة بينهما في البطولة شهدت تسجيل 5 أهداف فقط.

محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، سجل أول أهدافه في كأس أمم إفريقيا أمام غانا في 2017 (1-0)، وقد سجل في المباراتين الأخيرتين أمامهما في تصفيات كأس العالم 2016 وكأس أمم إفريقيا 2017.

ترتيب المجموعة الثانية قبل مواجهة مصر وغانا:

1- منتخب كاب فيردي: 3 نقاط.

2- منتخب موزمبيق: نقطة واحدة.

3- منتخب مصر: نقطة واحدة.

4- منتخب غانا: بدون نقاط.