فتح : يجب تطبيق قرار البرلمان الأوروبي بشأن وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت حركة فتح الفلسطينية، اليوم الخميس، ترحيبها ببيان البرلمان الأوروبي الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إلى جانب تدمير البنية التحتية للقطاع.

وقال المتحدث بإسم حركة فتح جمال نزال، إن القرار الذي جاء بأغلبية 312 صوتا، مقابل رفض 131 صوتا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت، يجب تطبيقه من قبل الحكومات الأوروبية بخطوات تلزم اسرائيل بشكل فوري به، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف المتحدث بإسم حركة فتح أنه في ضوء هذا القرار تتطلع فتح لموقف أوروبي داعم في محكمة العدل الدولية لجعل قرار وقف النار قرارا عالميا.

وعبّر القرار الأوروبي عن "القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا"، محذرا من تداعيات عنف المستعمرين الإسرائيليين في الضفة الغربية".

وختم بيان فتح بدعوة أوروبا للقيام بدور قوي وفعال يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين ويوقف مسلسل المماطلة والتملص والاستيطان والعنف الذي يميز الاحتلال الاستعماري لأراضي دولة فلسطين وانتهاك حقوق شعبنا.