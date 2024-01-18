حكم صيام الأيام البيض في شهر رجب.. الدعاء فيها مستجاب

حكم صيام الأيام البيض في شهر رجب، يستحب للمسلم صيام الأيام البيض في شهر رجب وهي أيام الـ 13 و14 و15 متتالية، وورد فيها أحاديث كثيرة منها ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله، وصيام الأيام البيض من السنن النبوية في شهر رجب وكل شهر هجري، وتخصيص شهر رجب بصيام الأيام البيض جائزة شرعا.



وورد عن سهل بن سعد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابًا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون، رواه البخاري وسلم ويعد الصيام في شهر رجب هو أمر مشروع مثل الشهور العربية الأخرى لكن لرجب أفضلية أخرى أنه من الأشهر الحرم والتي تعظم فيها الأعمال، ويستحب فيه صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدتُ، وفيه أُنزل عليَّ ، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي، وغيره، وصححه



وكان من صيام النبي أن يصوم يوما ويفطر يوما، ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال” أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.

فضل صيام الأيام البيض

فضل صيام الأيام البيض، أكد حديث نبوي شريف أن من يصوم الأيام البيض كمن يصوم الدهر، وأجرها عظيم عند الله عز وجل ومن ترك صيامها فلا إثم عليه، ولكن فيها أجر عظيم كما ورد في الحديث الشريف قال الرسول صلى الله عليه وسلم صم من الشھر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالھا، وذلك مثل صيام الدھر، وورد عن أبي ذر-رضي الله عنه- أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة .

وسميت الأيام البيض بهذا الاسم لأن هذه الأيام يكون القمر مكتملا شديد البياض، فالقمر عند اكتماله يصبح بدرا مما يجعل ضوءه يشتد، وشهر رجب من شهر الحرم العمل فيه مضاعف، والصيام والأعمال الصالحة في الأشهر الحرم عظيمة، ويستحب أن يُرفع المسلم عمله إلى الله وهو صائم، فبه يبتعد عن جهنم سبعون خريفا والدعاء مستجاب، الصوم تقرب و مغنم، وإحياء سنه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصوم في الشتاء غنيمة باردة المؤمن ، قال تعالى : كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ .

هل الدعاء مستجاب في الأيام البيض

هل الدعاء مستجاب في الأيام البيض، الدعاء سنة، والدعاء في الأيام البيض من الأعمال الصالحة ، بالإضافة للصيام والقيام، لذا على المسلم أن يكثر من دعاء غفران الذنوب وفك الكروب ، ويستحب للمسلم أن يرددها في أي وقت ، وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صيام 3 أيام 13،14،15 ، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه.

ويجوز للمسلم أن يقول المسلم في الأيام البيض اللهم إنا نعوذ بك من كسرة النفس، و من سواد القلب، و من يوم لا حياة فيه و ابتسامة لا روح فيها، و نعوذ بك من روح لا شفاء ولاطمأنينة فيها، و نعوذ بك من نوم بلا راحة، و نعوذ بك من الحزن بعد الفرح و الانقطاع بعد التعود.

اللهم أعنا على ديننا بدنيانا، وعلى آخرتنا بتقوانا، وأحفظنا فيما غبنا عنه، ولاتكلنا الي انفسنا فيما حضرنا معه.

اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، والعافية من كل بلية، والغنى عن الناس٠ اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين وﻻاقل من ذلك اللهم أعنا على ديننا بدنيانا، وعلى آخرتنا بتقوانا، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولاتكلنا الى انفسنا فيما حضرنا معه.اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، والعافية من كل بلية، والغنى عن الناس.



-اللهم اغفر لنا ولمن فيك أحببناهم وبارك لنا في ايامنا وأيامهم وطيب ألسنتنا وألسنتهم بذكرك وارزقنا وإياهم الفردوس الأعلى من جنتك بلا حساب ولا عذاب ولا عقاب.

- يا أَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيءٌ، سبحانك يَا آخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ، سبحانك يَا ظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، سبحانك يَا بَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اللهم اِسْمَعْ نِدَائِي فِيْ بَقَائِي وَفَنَائِي بِمَا سَمِعْتَ بِهِ نِدَاءَ عَبْدِكَ زَكَرِيَّاء، وَاجْعَلْني عَنْكَ رَاضِيًا وَعِنْدَكَ مَرْضِيَّا، وَانْصُرْني بِكَ لَكَ عَلَى عَوَالِمِ الجِنِّ وَالإنْسِ ، وَأَيِّدْني بِكَ لَكَ بِتَأيِيْدِ مَنْ سَلَكَ فَمَلَكَ وَمَنْ مَلَكَ فَسَلَكَ، وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَأَزِلْ عَنى ما يحجبنى عنك، وَحُلْ بَينيْ وَبَيْنَ غَيْرِكَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ خَيْرِكَ وَفضلكَ.

الَّلهُمَّ فصَلِّ وَسَلِّمْ مِنَّا عَلَيْهِ أَفْضَلَ الصَّلاةِ وَأكْمَلَ التَّسْلِيْمِ، فَإنِّا لاَ نَقْدِرُ قَدْرَهُ العَظِيْمَ، وَلاَ نُدْرِكُ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ الاحْتِرَامِ وَالتَّعْظِيْمِ، صَلَواتُ اللّهِ تَعَالَى وَسَلامُهُ وَتَحِيَّاتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكاتُهُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ الشَفْعِ وَالوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنا التَّامَّاتِ المُبَارَكَاتِ..صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.



-اللهم إني استفتحت يومي بالصلاة على سيدنا محمد فافتح لي أبواب الخير بالصلاة على سيدنا محمد واكتب لى خير هذا اليوم بحق الصلاة على سيدنا محمد واصرف عني وعن ذريتى وكل من أحاطت به شفقة قلبى كل شر بسر الصلاة على سيدنا محمد ،واغفر لى وارحمني واشفني وعافني واعف عني بجاه الصلاة على سيدنا محمد ، وبارك اللهم لمن صلى على سيدنا محمد ، واغفر لمن جاءك بالصلاة على سيدنا محمد،وتجاوز عما مضى ببركة سيدنا محمد، واكفنا واغننا واسترنا وانصرنا واجبرنا واهدنا فى جديد أيامناببركة سيدنا محمد.



- اللهم نسألك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا محمد ، صلاة تزيل بها عنا الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام ، صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام ، صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام ، صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والآثام ، صلاة تحفظنا بها من نوائب الدهر ومن تقلبات اليالي والأيام ، صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استتر به لا يضام ، يا واهب النور والإنعام ، تبارك اسمك يا ذا الجلال والاكرام ، أنت ولينا في الدنيا والآخرة ، يا حنان يا منان ، نسألك بعزك الذي لا يرام ، وبملكك الذي لا يضام ، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك ، وبقدرتك التي قدرت بها علي جميع خلقك أن تجمعنا بسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم يا ربنا في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام ، وعلى آله هداة الإسلام ، وأصحابه السادة الأعلام ، وأزواجه الطاهرات الكرام ، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين .

وصل اللهم وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد خير خلقك وأشرفهم وأبرهم بهم وأعطفهم وأرحمهم بالمؤمنين وأرأفهم.صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.