أحمد نادر السيد ينتقل رسميا لباوك اليوناني

أعلن نادي باوك اليوناني بشكل رسمي عن انضمام أحمد نادر السيد، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، إلى صفوف الفريق وتم التوقيع على الصفقة لمدة موسم ونصف، حتى صيف عام 2026.

تأتي هذه الخطوة بعد عدم قيد أحمد نادر السيد في قائمة الزمالك للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة إعارته لفريق فيزيلا البرتغالي على مدى الموسمين السابقين.

يعتبر أحمد نادر السيد اللاعب المصري الثامن الذي ينضم إلى صفوف فريق باوك، حيث سبقه لهم عدد من اللاعبين المصريين، مثل عمرو ورده وشيكابالا ومجدي طلبة وحسام وإبراهيم حسن وأمير عزمي وعبدالستار صبري.

يحتل فريق باوك المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري اليوناني برصيد 41 نقطة بعد 18 جولة، ويتفوق على غريمه التقليدي باناثينايكوس بفارق الأهداف.