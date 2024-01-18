ببلاش.. قنوات مجانية متاحة لـ مشاهدة مباراة مصر وغانا

تقام مباراة مصر وغانا يوم الخميس الموافق 19 يناير 2024، وذلك في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلنت اللجنة التحكيمية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة مباراة منتخب مصر وغانا، والتي ستقام اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم تشكيلة منتخب مصر وغانا لمباراة اليوم في كأس الأمم الأفريقية:

تشكيل منتخب مصر:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال

الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

تشكيل منتخب غانا:

حارس المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: غيديون مينساه، محمد ساليسو، ألكساندر دجيكو، دينيس أودوي

الوسط الدفاعي: إدريسو بابا، ماجد أشيميرو

الوسط الهجومي: جوردان آيو، أندريه آيو، جوزيف بينتسيل

قلب الهجوم: إنياكي ويليامس

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا

وتذاع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار عبر 10 قنوات مجانية مفتوحة مع قنوات beIN SPORTS ، ويمكن مشاهدتها من المنزل.

وجاءت القنوات المجانية على النحو التالي:

القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا على النحو التالى..

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024 ..10 مساء

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024..10 مساء.