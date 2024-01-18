ببلاش.. قنوات مجانية متاحة لـ مشاهدة مباراة مصر وغانا

تقام مباراة مصر وغانا يوم الخميس الموافق 19 يناير 2024، وذلك في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وأعلنت اللجنة التحكيمية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة مباراة منتخب مصر وغانا، والتي ستقام اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتضم تشكيلة منتخب مصر وغانا لمباراة اليوم في كأس الأمم الأفريقية:
تشكيل منتخب مصر:
- حارس المرمى: محمد الشناوي
- الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال
- الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو
- الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح
تشكيل منتخب غانا:
- حارس المرمى: ريتشارد أوفوري
- الدفاع: غيديون مينساه، محمد ساليسو، ألكساندر دجيكو، دينيس أودوي
- الوسط الدفاعي: إدريسو بابا، ماجد أشيميرو
- الوسط الهجومي: جوردان آيو، أندريه آيو، جوزيف بينتسيل
- قلب الهجوم: إنياكي ويليامس
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا
وتذاع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار عبر 10 قنوات مجانية مفتوحة مع قنوات beIN SPORTS ، ويمكن مشاهدتها من المنزل.
وجاءت القنوات المجانية على النحو التالي:
القناة الجزائرية الأولى
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500
قناة RING HD
القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000
قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة تيلي تشاد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة SPORT TV 1 HD
القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500
قناة ESPN 901
القمر الصناعي: تيليستار 15
التردد: 12609-H-7550
قناة Solo Calcio
القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق
التردد: 11179-H-27500
قناة TV 8.5
القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
التردد: 12356 – أفقي – 7100
مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا
تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا على النحو التالى..
الجولة الثانية:
مصر vs غانا – 18 يناير 2024 ..10 مساء
الجولة الثالثة:
مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024..10 مساء.