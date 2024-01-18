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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد صدمة موزمبيق| ناقد رياضى : الجماهير قلقانة من مباراة مصر وغانا الليلة

صدى البلد

قال الناقد الرياضي مصطفى الدكش، إن جماهير الكرة المصرية قلقة من نتيجة مباراة اليوم بين المنتخب المصري ونظيره الغاني فى كأس الأمم الأفريقية. 

وأضاف، الدكش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن تعادل المنتخب المصرى مع نظيره الموزمبيقى فى بداية المشوار سبب صدمة للجماهير.

الشارع المصرى

وأكد الناقد الرياضى أن حزن الجماهير في الشارع المصري وصل إلى اللاعبين، والدوافع كبيرة لتعويض التعادل في المباراة الأولى، والسير بشكل جيد في البطولة.


وتابع: المنتخب المصري يمتلك عناصر مميزة في كل المراكز، ونأمل الانتصار اليوم على منتخب غانا ونعود إلى أرض الوطن بالبطولة الثامنة.

الإعلامية سارة حازم الأمم الأفريقية البطولة الثامنة الكرة المصرية المنتخب المصري جماهير الكرة المصرية

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