الخلافات مستمرة .. مؤتمر صحفي لـ نتيناهو بدون جالانت وجانتس

يعتزم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم في تل أبيب.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إلى أن نتنياهو سيعقد المؤتمر الصحفي بدون وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الحرب بيني جانتس.

وأضافت الصحيفة أن الثلاثة ظهروا معًا في مؤتمرات صحفية متتالية قبيل بداية الحرب، لكن علاقات نتنياهو مع جالانت وجانتس ساءت تدريجيًا.

وتعود جذور الأزمة بين نتنياهو وجالانت، إلى إلغاء نتنياهو أكثر من اجتماع بين وزير الدفاع ورئيس الموساد لمناقشة "اليوم التالي" في غزة بعد انتهاء الحرب، مع تزايد شعور بعدم ثقة رئيس الوزراء الواضح بوزير دفاعه، مما أثار تساؤلات بشأن التداعيات الأمنية المحتملة.

ووفقا لموقع "واي نت" الإسرائيلي، أثار جالانت غضب نتنياهو نهاية ديسمبر الماضي بعد أن طلب وزير الدفاع إحاطة من رئيس الموساد عند عودته من رحلة سرية إلى باريس لمناقشة صفقة الرهائن، حتى قبل أن يقوم بإخبار رئيس الوزراء.