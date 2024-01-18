مسئول أوكراني: موسكو سحبت قواتها من بيلا روسيا

أكد أندريه ديمتشينكو، المتحدث باسم دائرة حرس الحدود الحكومية في أوكرانيا، اليوم الخميس أنه لا يوجد حاليًا أي تهديد بغزو من بيلاروسيا، وتم سحب الوحدات الروسية من أراضي بيلاروسيا.

وأوضح ديمتشينكو أنه "يتم تحصين الحدود مع بيلاروسيا من حيث الهياكل الهندسية على طول الحدود، ومن حيث التحصينات في المنطقة الحدودية ولحسن الحظ، على الجانب الآخر من الحدود، لا نرى أن روسيا لديها أي قوات يمكنها أن تفعل ذلك"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وذكر المسئول الأوكراني أن روسيا سحبت جميع وحداتها من بيلاروسيا، والتي تم تدريبها هناك للتفاعل مع الجيش البيلاروسي، مضيفا: "لكننا نتفهم التهديد الذي قد يأتي من هذا الاتجاه، ولذلك فإننا نراقب الوضع".