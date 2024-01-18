زيلينسكي وماكرون يناقشان مبادرة تجميع المدفعية

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة احتياجات أوكرانيا الدفاعية واتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية.

وقال زيلينسكي: “لقد تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشكرته على إطلاق مبادرة تجميع المدفعية والتزام فرنسا بإنتاج العشرات من أنظمة المدفعية والذخيرة من طراز قيصر لها في عام 2024”، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "ناقشنا بالتفصيل الوضع في ساحة المعركة، والاحتياجات الدفاعية ذات الأولوية لأوكرانيا، بما في ذلك تلك ذات الأولوية لحزمة المساعدات العسكرية الفرنسية القادمة".

وشدد على أنه من الضروري مواصلة تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا.

كما شكر زيلينسكي الشركات الفرنسية على دعمها النشط، الذي يستثمر ويستعد لزيادة الاستثمارات في أوكرانيا على الرغم من الحرب.

وتابع: "لقد تحدثت عن بدء الاستعدادات لقمة السلام العالمية ومن المهم إشراك أكبر عدد ممكن من الدول فيها وأصدرنا تعليمات للمستشارين السياسيين والعسكريين ببدء الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى أوكرانيا والإسراع في ذلك".