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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة حلوان: حالات الغش بامتحانات نصف العام قليلة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع كليات جامعة حلوان  امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قال الدكتور جمال علي، القائم بأعمال عميد كلية التجارة بالجامعة لإن الامتحانات تسير بانتظام بالكلية دون وجود أي شكاوى، مؤكدًا أن حالات الغش قليلة، على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

 

وينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق.

تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتبدأ فعاليات الاحتفالية فى تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٢ يناير ۲۰۲٤ بمقر القاعة الكبرى بفندق كلية السياحة والفنادق بالمنيل، تحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، ومقرر الاحتفالية، الدكتورة ماري ميساك الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي ومنسق الاحتفالية، الدكتورة هالة احمد جمعه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورائد الاحتفالية.

وتهدف الاحتفالية إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

Jobs Education الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الفصل الدراسي الأول امتحانات منتصف العام ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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