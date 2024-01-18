عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«يجذب المعادن ويحب الكلاب» مجموعة قصصية جديدة لمحمد البرمي عن «الكتب خان»

صدى البلد

صدر حديثا عن دار الكتب خان مجموعة قصصية للكاتب والصحفي محمد البرمي بعنوان " يجذب المعادن ويحب الكلاب". في خمس عشرة قصة تتميز بالبساطة، يأخذنا فيها البرمي إلى عالمه، المليء بالعفوية والسلاسة.

ومن خلال خمس عشرة قصة، منسوجة في عالم يضج بالصراع الإنساني والبحث الدؤوب عن معنى للحياة، يأخذنا محمد البرمي إلى عالمه، المليء بالعفوية والسلاسة  والسيناريوهات البديلة للحظات الفقد والحزن والوحدة التي يقدم لها جانبًا شيقًا في مجموعته الأحدث " يجذب المعادن ويحب الكلاب". يحكي البرمي عن أشخاص متعددين، هم صورة ومرآة لإنسان العصر الحديث، حيث الرغبة في خلق عوالم فنية وسرد ما تعتمله النفس لعلها تجد إجابة على كل تلك الأسئلة المؤلمة. 
في هذه المجموعة نجد  رجلا يريد أن يصبح " ماركيز"، ويتمنى لو كانت زوجته التقليدية هي " مرسيديس" لكنه يفيق على عبثية الواقع، هناك الحب المنسي لفتاة تشبه المغنية الأمريكية " إيمي واينهاوس"، العائلة التي تعلق آمالها على الابن، الحذاء الذي يقود البطل للحظة تدمر حياته، يحكي عن نفسه وبحثه الدؤوب عن شخص يشبهه، وعن الكلاب التي تحاوطه والمعادن التي يجذبها جسده في لحظة عبث مكتملة الأركان. 
هذه المجموعة عن العلاقات المتشابكة، والمسكوت عنها، عن البنوة والأبوة الطاغية، عن بشر يتلمسون العيش، الشراكة الإنسانية في عالم الاغتراب، عن الذكريات التي تعيد الإنسان لجذوره العائلية، عن الحب وأشياء أخرى...
محمد البرمي، كاتب صحفي وقاص مصري،  عمل مديرًا لتحرير موقع «المصري اليوم»، ومدير تحرير صحيفة «عاجل» السعودية، هذا إلى عمله في عدد من الصحف والقنوات المصرية والعربية، إلى جانب عمله في جريدة «الرؤية» بسلطنة عمان، وحصل على جائزة ساويرس الثقافية 2022 في القصة عن مجموعته القصصية «للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق»، وصدر له كتاب ينتمى لـ«أدب كرة قدم» بعنوان «كل شئ أو لا شئ - عن الكرة وأحلام غرف الملابس».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

للمرة الخامسة| خطة جديدة لـ تخفيف أحمال الكهرباء.. اعرف موعد التطبيق

ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي بـ رقم الجلوس .. الآن

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعلن تنفيذ ضربة على صاروخين مضادين للسفن لدى الحوثيين

وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج أعظم رحلة تكريم في تاريخ الإنسانية

سقوط طائرة أمريكية في ديالي شرق العراق

شكري: مصر تولي أهمية لأمن واستقرار الصومال وتعلن الاستعداد لدعمه

فرص عمل بالهيئة القومية للأنفاق.. تعرف على شروط التعيين بالوظائف الحكومية

استثمر في "تربتك"| مقابر vip بأسعار تصل 2 مليون جنيه.. ومطالب بتجريمها| ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسيطة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في شهر العسل| شاهد

شعر مبلل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

على سريرها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير

جمبسوت لافت.. وفاء عامر تستعرض جمالها بهذا الفيديو| شاهد

فيديو

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

نوة الغطاس تضرب بعض محافظات مصر

ماذا يحدث بين مصر والصين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ