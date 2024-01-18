محتاج ذكاء.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على أداء منتخب مصر مع غانا

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي أداء منتخب مصر في مباراة غانا في بطولة أمم أفريقيا.



وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس: "غانا بتعطل هجماتك طول الوقت بالفاولات.. لو مجابكش بالتنظيم الدفاعي بيجيك بالقوة.. التكنيك ده محتاج ذكاء من لعيبتنا في التعامل معاه.. ع الأقل تحييد الحكم مطلوب.

‏مشكلة الناحية اليمين اتحلت عن ماتش موزمبيق.. حمدي فتحي قافل مع عمر كمال ومش سايبه لوحده.. وصلاح دوره النهاردة واضح ع الجناح الأيمن.. مشكلتنا في التحولات لحد دلوقتي. ".



أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا في العاشرة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشهد التشكيل تغييرات في عدة مراكز عن تشكيل المباراة السابقة أمام موزمبيق والتي انتهت بالتعادل 2-2 بعد أداء سيئ للفراعنة .

وجاء التشكيل كالاتي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : عمر كمال و محمد عبد المنعم وأحمد حجازي ومحمد حمدي

الوسط : حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور

الهجوم : محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد