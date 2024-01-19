خلال أقل من ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به



سجلت مراكز الرصد في سوريا وقوع هزتين متتاليتين خلال اقل من ساعة حيث بلغت قوتهما 4.1 و 4.0 رجة في جنوب تركيا قبل قليل.

وأشارت المراكز السورية الي تأثير هذة الهزات وصل إلى بعض مناطق حلب وإدلب في شمال و غرب سوريا وشعر بها السكان المحلين.

وكانت ولاية تيبازة غربي الجزائر تعرضت في وقت سابق من اليوم لهزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

ومن جانبه؛ فقد حدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، في بيان له ، مركز الهزة على بعد 3 كيلومترات، جنوب شرق ولاية تيبازة.

الجزائر تتعرض، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية /بومرداس/ شمالي البلاد في مايو عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن تسببه في خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل بالمنطقة.