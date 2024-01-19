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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفلبين وكندا توقعان مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون الدفاعي

صدى البلد

قامت كل الفلبين وكندا، اليوم الجمعة، بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون الدفاعي بين البلدين.

وأرسلت الحكومة الكندية فريقا إلى الفلبين ، الثلاثاء الماضي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدفاعي حيث تتوقع توقيع اتفاق جديد.

ولم يقدم السفير الكندي لدى الفلبين ديفيد هارتمان المزيد من التفاصيل لكنه قال إن المسؤولين سيصلون خلال الأسبوع.

وقال هارتمان العام الماضي إن أوتاوا ومانيلا تأملان في التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي بحلول يناير 2024، وهي صفقة يمكن أن تفتح أيضًا فرصة لاتفاقية القوات الزائرة بين الدولتين.

وقال للصحفيين يوم الثلاثاء 'قريبا جدا (سنوقع مذكرة التفاهم)، لدينا زملاء قادمون من كندا هذا الأسبوع، ونحن ننتظر تلقي القليل من التوجيه النهائي من وزارة الدفاع الوطني لدينا'.

وفي حديثه على هامش مؤتمر معهد Stratbase ADR في مدينة ماكاتي، قال هارتمان إن مذكرة التفاهم ستكون أيضًا بمثابة 'آلية تيسيرية' للسماح لكلا البلدين بتحديد الفرص المحتملة للتعاون في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف: 'من المنظور العسكري، سيكون هذا مجالًا حيث سيكون هناك تعاون محتمل ولكننا نريد الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك'.

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