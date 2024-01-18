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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية البريطانية تعلن عن حادثة جديدة جنوب شرقي عدن في اليمن

صدى البلد

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ،اليوم الخميس، بتلقيها تقريرا عن حادثة جنوب شرقي عدن في اليمن.

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، تلقيها تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا جنوب شرقي الشحر باليمن.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم رصد اقتراب 4 مسيّرات باتجاه ناقلة أميركية قرب سواحل المكلا باليمن.


فيما قالت هيئة بحرية بريطانية ان السفينة التي اقتربت منها المُسيرات قرب "المكلا" لم تبلغ عن أضرار أو إصابات وواصلت رحلتها.

وأشارت الهيئة البريطانية أن  الناقلة الاميركية  ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب 4 مُسيرات منها على بعد 87 ميلا بحريا جنوب شرق المكلا.

وكان محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين في وقت سابق قد أكد  أن  القصف الأمريكي البريطاني بما يقارب 13 صاروخا ليلة أمس ماهو الا إصرار على مواصلة العدوان منذ أسبوع حماية لكيان العدو الصهيوني


وقال عبدالسلام في تصريحات له : لن يمنع العدوان الأمريكي البريطاني شعبنا العزيز من مواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني وصمود غزة

وأكد عبدالسلام  على حرية الملاحة البحرية لجميع سفن العالم عدا سفن العدو الصهيوني والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.


وكان الحوثيون هددوا باستهداف  كل السفن التجارية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر.

وقال المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيون ، اليوم الخميس، أن التصنيف الأميركي للجماعة تحت مسمى الجماعة الإرهابية العالمية، يؤكد إصرار واشنطن على مواصلة دعم الكيان الصهيوني في حربه الوحشية.

وأكد المجلس السياسي الأعلى للحوثيون على أن قرار التصنيف الأميركي تأكيد على فاعلية وتأثير الموقف اليمني الهادف لوقف العدوان الإسرائيلي.

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