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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«‏‎رجال سلة الأهلي» يفوز على الزمالك في أول لقاءات نصف نهائي دوري السوبر

سلة الأهلي
سلة الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزمالك، في أول لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

‏‎أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 79-60.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من لاعبي الأهلي، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 18-16، وواصل الفريق تألقه في الفترة الثانية وحسمها بنتيجة 41-37، قام أوجستي بوش المدير الفني بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل المزيد من النقاط، ونجح اللاعبون في إنهاء الفترة بنتيجة 61-46، وواصل اللاعبون السيطرة علي الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 79-60.

‏‎وأشاد الجهاز الفني بما قدمه اللاعبون خلال اللقاء، من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز.

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