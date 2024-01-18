البيت الأبيض: إسرائيل لن تعيد احتلال غزة بعد انتهاء الحرب

أكد البيت الأبيض ، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تعيد احتلال غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل على تحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وجدد البيت الأبيض، أن غزة ستكون موجودة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلالها، مؤكداً أن عدد الشهداء المدنيين في غزة كبير جدا.

كما أكد البيت الأبيض ،أن واشنطن تراقب الأوضاع وتبادل القصف بين باكستان وإيران ولا تريد تصعيدًا بين الطرفين.



وقال البيت الأبيض إن الهجوم الذي نفذته إيران في باكستان مثال آخر على سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة.



وأكد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة لا تريد أن تحصل إيران على أسلحة نووية.