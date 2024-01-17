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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون: لن نتردد باستهداف كل مصادر التهديد في بحري العرب والأحمر

صدى البلد

أفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلاً عن الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، أنهم لن يترددوا باستهداف كل مصادر التهديد في بحر العرب والبحر الأحمر.
 

وأعلن الناطق باسم الحوثيين يقول إن جماعته استهدفت سفينة أميركية في خليج عدن بالصواريخ.

نفذتِ القواتُ البحريةُ التابعة للحوثيين عمليةَ استهدافٍ لسفينة ( جينكو بيكاردي) الأمريكية في خليجِ عدن بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة.

وقال الحوثيين في بيان اهم : لن تترددَ في استهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ العزيزِ واستمراراً في دعمِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

وأضاف البيان : إن القوات المسلحةَ اليمنية تؤكدُ أنَّ الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب.

وختم الحوثي بيانه :إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ إلى كافةِ الوجهاتِ حولَ العالمِ عدا موانئِ فلسطينَ المحتلةِ،وأنَّ عملياتِها ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العُدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ الصامدِ في قطاعِ غزة.

البحر الأحمر الأمريكية الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطين الحوثي البريطانية

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