البيت الأبيض : لن نوقف العمل على تحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل على تحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأضاف البيت الأبيض، أن غزة ستكون موجودة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلالها، مؤكداً أن عدد الشهداء المدنيين في غزة كبير جدا.

وأكد البيت الأبيض أن واشنطن تراقب تبادل القصف بين باكستان وإيران ولا تريد تصعيدًا بين الطرفين.



وقال البيت الأبيض إن الهجوم الذي نفذته إيران في باكستان مثال آخر على سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة.



وأكد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة لا تريد أن تحصل إيران على أسلحة نووية.