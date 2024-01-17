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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تندد بالضربات الإيرانية في باكستان والعراق وسوريا

صدى البلد

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر،اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تندد بالضربات الإيرانية في باكستان والعراق وسوريا.

وأوضح ميلر، أن القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت لهجمات وتم الرد عليها والمخاطر تظل قائمة، لذا ننخرط دبلوماسيًّا لإظهار عدم الرغبة في توسيع الصراع.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم، أن واشنطن تريد أن تتوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تريد أن تزيد ردع الحوثيين وتخفيف الضغط عن المدنيين في الوقت نفسه.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه ليس من مصلحة أي طرف التصعيد بما في ذلك إيران.

وتابع: "تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يتيح لنا متابعة مصادر تمويلهم".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه تم رفع اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب سابقا لكن الأمور تغيرت الآن والوضع مختلف.

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