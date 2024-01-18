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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية التركية تعلق على التصعيدات الأخيرة بين إيران وباكستان

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان ،اليوم الخميس، إن أنقرة تشعر بالقلق إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة والتي بدأت بهجمات إيران ضد أهداف في العراق، أعقبتها وتوسعت بضربات إيران على أهداف داخل باكستان، وتصاعدت بشكل أكبر من خلال الهجمات التي شنتها باكستان هذا الصباح على أهداف في إيران.

 

وأضافت الوزارة أنه ينبغي حل المشاكل في إطار المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، في ظل الاحترام المتبادل لسيادة البلدان وسلامتها الإقليمية وفي ظل فهم الصداقة والأخوة.

 

وتأمل الخارجية التركية أن تنتهي جميع القضايا قريبا من خلال الحوار والتعاون دون مزيد من التهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.

 

ودعت الخارجية التركية كل من إيران والعراق وباكستان الشقيقتين إلى التصرف بحكمة وضبط النفس، مضيفة أن تركيا على استعداد للمساهمة في الحل السلمي لتلك النزاعات.

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