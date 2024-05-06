نائب بالشيوخ: اجتياح إسرائيل لرفح ستكون عواقبه وخيمة

حذر النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، من التهديدات الاسرائيلية المتواصلة خلال الساعات الأخيرة باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: حكومة الاحتلال تلعب بالنار وفي طريقها لارتكاب مذبـ حة في حق آلاف الفلسطينيين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى رفض مصر والقيادة السياسية منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة استمرار العدوان ومخططات التهجير والتهديد بضرب رفح واجتياحها، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر على مدى الفترة الماضية من أجل تنفيذ وقف اطلاق النار والافراج عن الأسرى والمحتجزين.

وأوضح نائب الجيزة، أن مصر تتحرك في كل الاتجاهات من أجل وقف حرب الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة وتدعو لحل الدولتين وهو الحل الوحيد والشامل لعوده الهدوء مرة ثانية لقطاع غزة.

واختتم النائب عمرو القماطي، بالتحذير من عواقب وخيمة حال اجتياح رفح، وعلى ضرورة ان تفكر الحكومة الاسرائيلية في مغبة هذا القرار وتداعياته عربيا ودوليا، والانصياع لمطالب السلام، وإنفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار والعقاب الجماعي عن الفلسطينيين، وأن تمتثل حركة حماس للهدنة، قائلا: قرار تصفية القضية الفلسطينية سيؤدي لثورة غضب هائلة ولن يكون في صالح إسرائيل.