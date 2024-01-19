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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط العالمية ، اليوم الجمعة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، بما يعادل 0.3 %، إلى 78.87 دولار للبرميل.
 

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 74.01 دولار.

ومن ناحية أخرى، اتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي اليوم الجمعة، إذ دفعت علامات مرونة الاقتصاد الأمريكي والحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من محافظي البنوك المركزية المتعاملين إلى التراجع عن توقعاتهم بانخفاضات سريعة وحادة في أسعار الفائدة.


ومن المتوقع أن تكون المكاسب الأسبوعية للدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر بنسبة 1.6% و2.3% هي الأكبر منذ نوفمبر ويوليو على التوالي. 

وتقدر الأسواق فرصة بنسبة 57% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس، بانخفاض عن 75% قبل أسبوع.

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