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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيارة ميدانية لطلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي ببني سويف الأهلية للمستشفى الجامعي

صدى البلد

 نظم برنامج علم النفس الإكلينيكي تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، زيارة ميدانية إلى مستشفى بني سويف الجامعي، تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتورة سهير عبد الباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور المنسق الأكاديمي للبرنامج، بالتعاون مع إدارة مستشفيات جامعة بني سويف وذلك تحت إشراف الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري بالجامعة، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف.
 

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وأكد الدكتور منصور أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالجانب العملي والميداني للطلاب، وتسعى إلى ربط المناهج الأكاديمية التي يتلقاها الطلاب بالجانب العملي، بهدف تدريب الطلاب عملياً وتأهيلهم لسوق العمل وتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات الميدانية، بهدف تقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق، مشيراً الي انه يتم تدريب طلاب البرنامج علي تطبيق المنهج العلمي في التحليل النفسي، وفهم فلسفة هذا العلم وأبعاده المعرفية، بما يساعد الطلاب على فهم وتفسير السلوك الإنساني بشكل أفضل.

 

وأوضح الدكتور قياتي عاشور،  أنه تم زيارة عيادة الطب النفسي والتعرف على أهم الأمراض والاضطرابات النفسية الأكثر شيوعًا في المجتمع المحلي، كما تم تنظيم جولة في مركز فحوصات وأبحاث وظائف المخ والأعصاب، والتعرف على الأدوات والمقاييس التي تستخدم في التصوير العصبي، خاصة رسم النشاط الكهربي لخلايا المخ.

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