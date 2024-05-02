قيس سعيد: الشعب التونسي ينتظر ثورة تشريعية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أن الشعب التونسي ينتظر ثورة تشريعية في كل المجالات تستجيب لمطالبه وانتظاراته.

وشدد الرئيس التونسي خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني، في قصر قرطاج، على ضرورة تطهير الإدارة من الذين اندسوا داخلها ومن الذين آثروا البقاء في مكاتبهم وكأنهم جالسون في قاعات الانتظار.

واطمأن سعيد على سير العمل الحكومي بوجه عام وعدد من مشاريع القوانين والأوامر التي ستُعرض على مجلس الوزراء للتداول فيها قبل عرضها على مجلس نواب الشعب، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

ومن بين أهم المواضيع التي ركّز عليها الرئيس التونسي ضرورة تطوير التشريعات في كل المجالات حتى تكون معبّرة عن تطلعات الشعب والقطع مع التشريعات والمفاهيم البائدة التي لم تعد صالحة للاستعمال.