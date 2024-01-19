جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط احتياط في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط احتياط متأثرا بجراح أصيب بها في معارك جنوب غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، قريتي بدرس وقبيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين بعدة آليات وسيرتها في شوارعهما، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل في قبيا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابين عقب اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس.

وأكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحيم إبراهيم بشارات -23 عاما-، والمواطن وائل بني عودة-44 هاما- عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، علما أن المعتقل بني عودة له ثلاثة أشقاء اعتقلتهم قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منزل في البلدة، ونشرت القناصة في عدة مواقع.

وأكدت أن الشبان أشعلوا الإطارات المطاطية وأغلوا الشوارع عقب الاقتحام، وأن مواجهات دارت مع قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن إصابات.