أكرم حسني السبب .. القصة الكاملة لطلاق أمير طعيمة وزوجته

أعلنت زوجة الشاعر الغنائي أمير طعيمة جيني كامل طلاقها رسميًا منه وذلك بعد سنوات من الزواج، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك: تم الطلاق الرسمي وليس انفصال وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير.





واتهمت جيني كامل الفنان أكرم حسني في تدمير بيتها وحياتها الأسرية، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، وحذفت هذا المنشور بعد دقائق قليلة من نشره.



وكتبت في المنشور "سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها، وأنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم".





وتابعت جيني كلامها قائلة "استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها، ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت.. يا رب تكون مرتاح أنت وهو.. أمير طعيمة حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهو".



وخرج أمير طعيمة عن صمته ورد دفاعًا عن صديقه الفنان أكرم حسني قائلًا "أنا منفصل رسميا من شهرين وكنت منتظر الإعلان الرسمي لحين الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية، اللي كنت أتمنى إنها تتم بشكل ودي حفاظًا على مصلحة أولادي، ورغبة مني أن الأمور تتم بشكل يليق بعشرة سنين طويلة وللأسف لما ده ما حصلش الطلاق وقع".

وكشف أمير عن حقيقة تسبب الفنان أكرم حسني في تدمير علاقته بزوجته كما نشرت جينى كامل، أكد الشاعر الغنائي أن أكرم حسني ليس له أي صلة بتلك الخلافات وهذه المشاكل.

وأضاف أمير "بما يخص إقحام اسم أخويا وصديقي الفنان أكرم حسني.. أولا مش أكرم أول ولا آخر حد هييجي اسمه بالباطل، وده للأسف كان متوقع، وبما أن الهجوم منها دلوقتي على أكرم فعايز أقول التالي أكرم ملوش أي صلة بالطلاق"

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.