أحمد شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير علي مصير اللاعب محمد صلاح بعد تعرضه للإصابة في مباراة منتخب مصر أمام غانا.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"محمد صلاح يخضع اليوم لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن المنتخب".



وتعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمهت بينهما امس الخميس، على ملعب فيلكسبوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.





سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا فيالدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيتالقاهرة.