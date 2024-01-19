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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوسف الشريف مع عمرو السولية وكريم فؤاد ومصطفي شوبير في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شارك الفنان يوسف الشريف، صورًا جديده له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر يوسف الشريف برفقة عمرو السولية وكريم فؤاد و مصطفي شوبير ونالت الصوره اعجاب الجمهور


 

طلاق يوسف الشريف وانجي علاء

أعلن الفنان يوسف الشريف عن خبر طلاقه من المؤلفة انجي علاء، وذلك عقب قصة حب دامت لمدة 14 عامًا، مما تسبب في صدمة كبيرة لجمهور الفنان يوسف الشريف ومحبيه.


 

انفصال يوسف الشريف وانجي علاء

وكتب الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويترسابقًا: "قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتابع: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".

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